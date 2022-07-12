Пляжний сезон в окупованому Бердянську: скільки коштує житло та продукти (фото)

Пляжний сезон у Бердянську цього літа з очевидних причин переживає не найкращі часи

Бердянськ — курорт на Азовському морі, який до початку повномасштабної війни в Україні користувався великою популярністю у відпочивальників і міг запропонувати їм гарні апартаменти на будь-який смак і гаманець, смачну та недорогу їжу, а також неповторний колорит азовських пляжів з продавцями кукурудзи, що кричать, і веселими атракціонами. вечорів. Тепер місто знаходиться в окупації майже з самого початку російського вторгнення в Україну.

"Телеграф" з’ясував, скільки коштує житло у Бердянську зараз, чи багато людей на пляжах та які ціни на продукти. Очевидно, що з приходом у місто російської армії пляжний сезон у Бердянську, у порівнянні з попереднім роком, сильно змінився.

Пляжний сезон у Бердянську у липні 2022

Так виглядав пляж у Бердянську 9 липня

Пляжний сезон у Бердянську цього літа з очевидних причин переживає не найкращі часи. Люди на пляжах є, але набагато менше, ніж торік.

"Машин на "Третьому пляжі", де будиночки для відпочивальників, дуже мало. Людей трохи на пляжах, але вони є. Хто сім’ями, багато людей похилого віку на пляжі. Однак сказати, що такий сезон, як раніше був, не можна. Водичка тепла, медуз мало, але людей мало на пляжі. Немає такого ажіотажу, як минулого року", — розповіла "Телеграфу" місцева мешканка.

Пляж у Бердянську 9 липня

Скільки коштує зняти житло у Бердянську.

Ціни на подобове житло у Бердянську цього року сильно впали. Так, найдешевший варіант розміщення можна знайти за 75 гривень на добу. Квартири у центрі міста, які раніше практично не здавалися менш ніж за 500 грн на добу, тепер спокійно можна знайти навіть за 200-250 грн.

Знайти житло у Бердянську можна навіть за такою ціною

Квартиру у центрі Бердянська зараз можна зняти за 200-300 грн

Житло преміум-сегменту у Бердянську можна зняти за 500-800 грн на добу. Так, квартира з євроремонтом у центрі міста та всього за 100 метрів від пляжу обійдеться орендарю у 700 гривень на добу.

Квартири в Бердянську для подобового оренди подешевшали

Ось такий варіант можна знайти за 600 грн.

Ціни на ринках Бердянська

Ціни на сезонні українські овочі на ринках Бердянська цього року невисокі. Проте, як розповіла "Телеграфу" місцева мешканка, змінюватись можуть практично щодня.

"Ціни щодня різні, не знаю, від чого це залежить. Вчора кукурудза було по 10 грн, зараз уже 15-18. Помідори від 12 до 25 грн. Морква по 12-17 грн. тис грн. Огірки по 12-15. Уперше ось побачили кавуни по 20 грн. Персики 60-70 грн за кіло, але це маленькі, кажуть, херсонські. На центральному ринку великі по 160 грн продають", — розповіла жінка.

Сезонні ягоди цього року також недорогі: "Склянка 250 гр чорної смородини — 20-25 грн. Вишня сьогодні була 35 грн за кіло, хоча до цього і по 15 продавали. А ось чорниця коштує 180 грн. Сливи продають по 35-45, абрикоси по 60 грн ”.

У той же час ціни на імпортні фрукти у Бердянську набагато вищі: "Ціни на банани скачуть. Були і по 70 грн., і по 90, сьогодні 80 грн".

Крім того, за словами місцевої мешканки у місті дуже сильно подорожчало м’ясо. Сало продають по 180 грн за кілограм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живе курортний Генічеськ Херсонської області під окупацією, який раніше був надзвичайно відвідуваним курортом. Тепер на пляжах людей набагато менше — рідкісні відпочивальники здебільшого приїжджають з інших окупованих частин України, а ціни не порівняти із високим сезоном минулого року.