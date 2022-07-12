Пляжный сезон в оккупированном Бердянске: сколько стоит жилье и продукты (фото)

Пляжный сезон в Бердянске этим летом по очевидным причинам переживает не лучшие времена

Бердянск — курорт на Азовском море, который до начала полномасштабной войны в Украине пользовался большой популярностью у отдыхающих и мог предложить им хорошие апартаменты на любой вкус и кошелек, вкусную и недорогую еду, а также неповторимый колорит азовских пляжей с кричащими продавцами кукурузы и веселыми аттракционами по вечерам. Теперь же город находится в оккупации почти с самого начала российского вторжения в Украину.

"Телеграф" выяснил, сколько стоит жилье в Бердянске сейчас, много ли людей на пляжах и какие цены на продукты. Очевидно, что с приходом в город российской армии пляжный сезон в Бердянске по сравнению с предыдущим годом сильно изменился.

Пляжный сезон в Бердянске в июле 2022

Так выглядел пляж в Бердянске 9 июля

Пляжный сезон в Бердянске этим летом по очевидным причинам переживает не лучшие времена. Люди на пляжах есть, но гораздо меньше, чем в прошлом году.

"Машин на "Третьем пляже", где домики для отдыхающих, очень мало. Людей немного на пляжах, но они есть. Кто семьями, много пожилых людей на пляже. Однако сказать, что такой сезон, как раньше был, нельзя. Водичка теплая, медуз мало, но людей мало на пляже. Нет такого ажиотажа, как в прошлом году"- рассказала "Телеграфу" местная жительница.

Пляж в Бердянске 9 июля

Сколько стоит снять жилье в Бердянске

Цены на посуточное жилье в Бердянске в этом году сильно упали. Так, самый дешевый вариант размещения можно найти за 75 гривен в сутки. Квартиры в центре города, которые раньше практически не сдавались менее, чем за 500 грн в сутки, теперь спокойно можно найти даже за 200-250 грн.

Найти жилье в Бердянске можно даже по такой цене

Квартиру в центре Бердянска сейчас можно снять за 200-300 грн

Жилье премиум-сегмента в Бердянске можно снять за 500-800 грн в сутки. Так, квартира с евроремонтом в центре города и всего в 100 метрах от пляжа обойдется арендатору в 700 гривен в сутки.

Квартиры в Бердянске для посуточного съема подешевели

Вот такой вариант можно найти за 600 грн

Цены на рынках Бердянска

Цены на сезонные украинские овощи на рынках Бердянска в этом году невысокие. Однако, как рассказала "Телеграфу" местная жительница, меняться могут практически каждый день.

"Цены каждый день разные, не знаю, от чего это зависит. Вчера кукуруза было по 10 грн, сейчас уже 15-18. Помидоры от 12 до 25 грн. Морковь по 12-17 грн. Картошка от 12-ти и до 25-ти грн. Огурцы по 12-15. Первый раз вот увидели арбузы по 20 грн. Персики 60-70 грн за кило, но это маленькие, говорят, херсонские. На центральном рынке большие по 160 грн продают", — рассказала женщина.

Сезонные ягоды в этом году также недорогие: "Стаканчик 250 гр черной смородины — 20-25 грн. Вишня сегодня была 35 грн за кило, хотя до этого и по 15 продавали. А вот черника стоит 180 грн. Сливы продают по 35-45, абрикосы по 60 грн".

В то же время цены на импортные фрукты в Бердянске гораздо выше: "Цены на бананы скачут. Были и по 70 грн. и по 90, сегодня 80 грн".

Кроме того, по словам местной жительницы в городе очень сильно подорожало мясо. Сало продают по 180 грн за килограмм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живет курортный Геническ Херсонской области под оккупацией, который раньше был чрезвычайно посещаемым курортом. Теперь на пляжах людей намного меньше — редкие отдыхающие в основном приезжают из других оккупированных частей Украины, а цены не сравнить с высоким сезоном прошлого года.