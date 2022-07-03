Без туристов, с медузами и дешевыми овощами: как живет Арабатская Стрелка в оккупации (фото, видео)

Популярные туристические места обезлюдели

Геническ — город в Херсонской области, который оккупирован с 24 февраля. Каждое лето в нем было очень шумно — кроме прибрежного расположения он давал начало череде курортных поселков Арабатской стрелки — Генгорка, Счастливцево, Стрелковое.

В 2022 — все иначе. На пляжах людей намного меньше — редкие отдыхающие в основном приезжают из других оккупированных частей Украины, а цены не сравнить с высоким сезоном прошлого года.

Геническ и Арабатская стрелка под оккупацией с начала вторжения

Цены в Геническе

Дешево стоят фрукты и овощи. К примеру, молодая капуста по 7 грн килограмм, а за розовый помидор просят 28 грн/кг. Приобрести что-то иное уже влетит в копеечку — 270-грамовая упаковка семечек — 43 грн, литр бутылочного пива "Крым" 115 грн, подсолнечное масло уже подешевело, сообщают местные жители, еще несколько недель назад стоило 80 грн — теперь чуть за 40. На полках в основном — товары российского производства. Они стоят дешевле всего.

Цены в магазине "Фемели" в Геническе

Консервы по дешевке и "Лапшери"

Курортный сезон

В Геническ, Генгорку, Стрелковое, Счастливцево приезжали десятки тысяч туристов ежегодно — не только из-за теплого моря, но и на уникальные грязевые источники и соленые озера. Ранее в этих местах было не протолкнуться и люди приезжали с самого утроа, чтобы успеть отдохнуть. Сейчас — места хватает.

Горячий источник в Стрелковом / Фото - Іnstagram

В 2022 году сезон не удался — многие развлечения не работают, а в соцсетях в основном реклама пансионатов, а не фото счастливых отдыхающих. На пляже — пусто, на улицах — почти безлюдно. Уже появились первые медузы.

Ранее "телеграф" рассказывал как в оккупации живут курорты Азовского моря в Запорожской области — Бердянск з российскими праздниками и обезлюдевшая Кирилловка.