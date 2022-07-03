Без туристів, з медузами та дешевими овочами: як живе Арабатська Стрілка в окупації (фото, відео)

Популярні туристичні місця знелюдніли

Генічеськ — місто в Херсонській області, яке окуповане з 24 лютого. Щоліта в ньому було дуже галасливо — крім прибережного розташування він давав початок низці курортних селищ Арабатської Стрілки — Генгірка, Щасливцеве, Стрілкове.

У 2022 — все інакше. На пляжах людей набагато менше — рідкісні відпочиваючі здебільшого приїжджають із інших окупованих частин України, а ціни не порівняти з високим сезоном минулого року.

Генічеська та Арабатська стрілка під окупацією з початку вторгнення

Цінив Генічеську

Дешево коштують фрукти та овочі. Наприклад, молода капуста по 7 грн кілограм, а за рожевий помідор просять 28 грн/кг. Придбати щось інше вже влетить у копієчку — 270-грамове пакування насіння — 43 грн, літр пляшкового пива "Крим" 115 грн, соняшникова олія вже подешевшала, повідомляють місцеві жителі, ще кілька тижнів тому коштувало 80 грн — тепер трохи за 40. На полицях здебільшого товари російського виробництва. Вони коштують найдешевше.

Ціни в магазині "Фемелі" у Генічеську

Консерви дешево та "Лапшері"

Курортний сезон

У Генічеськ, Генгірку, Стрілкове, Щасливцеве приїжджали десятки тисяч туристів щорічно — не лише через тепле море, а й на унікальні грязьові джерела та солоні озера. Раніше в цих місцях було не проштовхнутися і люди приїжджали з самого ранку, щоби встигнути відпочити. Зараз місця вистачає.

Гаряче джерело у Стрілковому/Фото — Instagram

2022 року сезон не вдався — багато розваг не працює, а в соцмережах переважно реклама пансіонатів, а не фото щасливих відпочиваючих. На пляжі порожньо, на вулицях майже безлюдно. Вже з’явилися перші медузи.

Раніше "телеграф" розповідав як в окупації живуть курорти Азовського моря в Запорізькій області — Бердянськ із російськими святами та знелюднена Кирилівка.