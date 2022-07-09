Сало по 180 грн, дезодорант по 200: як живе курортний Бердянськ в окупації та що відбувається з цінами

Такого ажіотажу, як минулого року, на пляжах Бердянська немає

Бердянськ — колись палко улюблений українцями курорт на Азовському морі знаходиться в окупації майже з самого початку російського вторгнення в Україну. З того часу життя городян дуже змінилося: ціни на імпортні товари в магазинах сильно зросли, а з пляжу можна спостерігати, як російські військові кораблі заходять до бердянського порту.

"Телеграф" поспілкувався із місцевою мешканкою, яка в ексклюзивному коментарі розповіла, як зараз протікає пляжний сезон у Бердянську. Крім того, жінка повідомила, які ціни на продукти зараз на місцевих ринках та в магазинах.

Ціни на ринках Бердянська

Ціни на сезонні українські овочі на ринках Бердянська дуже демократичні, проте можуть змінюватися практично щодня.

"Ціни щодня різні, не знаю, від чого це залежить. Вчора кукурудза була по 10 грн, зараз уже 15-18. Помідори від 12 до 25 грн. Морква по 12-17 грн. ти грн. Огірки по 12-15. Уперше ось побачили кавуни по 20 грн. Персики 60-70 грн за кіло, але це маленькі, кажуть, херсонські. На центральному ринку великі по 160 грн продають", — розповідає дівчина.

Ягоди також продають за досить низькими цінами.

"Склянка 250 грамів чорної смородини — 20-25 грн. Вишня сьогодні була 35 грн за кіло, хоча до цього і по 15 продавали. А ось чорниця коштує 180 грн. Сливи продають по 35-45, абрикоси по 60 грн", — ділиться місцева мешканка.

При цьому ціни на імпортні фрукти у Бердянську набагато вищі: "Ціни на банани скачуть. Були і по 70 грн., і по 90, сьогодні 80 грн".

Також жінка зазначила, що у місті дуже сильно подорожчало м’ясо. Сало продають по 180 грн за кілограм.

Ціни на засоби гігієни

А ось ціни на кошти гігієни та доглядові засоби, які переважно виробляють за кордоном, у Бердянську дуже сильно зросли. У середньому вони піднялися десь удвічі.

Зараз вони коштують 500-550 грн. Можна і за 800 грн знайти. Дезодорант звичайний Nivea сьогодні бачили по 212 грн, десь за 120-150 можна знайти. Фарба для волосся Garnier 270 грн на ринку: "Великі пачки вологих серветок ми раніше брали по 30 грн в АТБ, зараз вони коштують 60-120 грн. Маленька пачка — 15 грн", — розповідає мешканка курортного міста.

Пляжний сезон у Бердянську

Пляї Бердянська спорожніли порівняно з попереднім сезоном

Пляжний сезон у Бердянську, звичайно ж, "просів" у порівнянні з попереднім роком: "Люди на пляжах є, але набагато менше, ніж раніше: "Машин на "Третьому пляжі", де будиночки для відпочивальників, дуже мало. Людей трохи на пляжах, але вони є. Хто сім’ями, багато людей похилого віку на пляжі. Однак сказати, що такий сезон, як раніше був, не можна. Водичка тепла, медуз мало, але людей мало на пляжі. Немає такого ажіотажу, як торік". З огляду на те, що в порту Бердянська можна спостерігати російські військові кораблі, це не дивно.

Відео заходу військових кораблів у Бердянський морський порт 7 липня

Раніше "Телеграф" розповідав, як живе курортний Генічеськ Херсонської області під окупацією, який раніше був надзвичайно відвідуваним курортом. Тепер на пляжах людей набагато менше — рідкісні відпочивальники здебільшого приїжджають з інших окупованих частин України, а ціни не порівняти із високим сезоном минулого року.