Особливий статус поляків в Україні: що пропонує президент
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Польські громадяни отримають низку привілеїв в Україні
В Україні хочуть надати громадянам Польщі особливий статус та розширити їхні можливості у нашій країні.
Як йдеться у тексті пояснювальної записки до законопроєкту, відповідний документ було розроблено у відповідь на аналогічний, ухвалений у Польщі після початку російського вторгнення в Україну.
Зокрема, документ передбачає надання жителям Польщі права легально перебувати на території нашої країни протягом 18 місяців, а також отримати рівні з українцями права в ряді сфер, серед яких:
- працевлаштування;
- отримання освіти;
- медичне обслуговування;
- здійснення господарської діяльності.
Також громадяни Польщі можуть отримувати певні соціальні виплати, передбачені законодавством України.
Як відомо, після початку вторгнення росії, Польща надала величезну допомогу українським біженцям, а також допомагала Україні зброєю та фінансами.
5 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що між нашими країнами більше не буде кордону, що дозволить спільно будувати спільне майбутнє. А 22 травня президент України Володимир Зеленський анонсував розробку законопроєкту про особливий статус поляків у нашій країні.