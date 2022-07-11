Особливий статус поляків в Україні: що пропонує президент

Польські громадяни отримають низку привілеїв в Україні

В Україні хочуть надати громадянам Польщі особливий статус та розширити їхні можливості у нашій країні.

Як йдеться у тексті пояснювальної записки до законопроєкту, відповідний документ було розроблено у відповідь на аналогічний, ухвалений у Польщі після початку російського вторгнення в Україну.

Зокрема, документ передбачає надання жителям Польщі права легально перебувати на території нашої країни протягом 18 місяців, а також отримати рівні з українцями права в ряді сфер, серед яких:

працевлаштування;

отримання освіти;

медичне обслуговування;

здійснення господарської діяльності.

Також громадяни Польщі можуть отримувати певні соціальні виплати, передбачені законодавством України.

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Як відомо, після початку вторгнення росії, Польща надала величезну допомогу українським біженцям, а також допомагала Україні зброєю та фінансами.

5 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що між нашими країнами більше не буде кордону, що дозволить спільно будувати спільне майбутнє. А 22 травня президент України Володимир Зеленський анонсував розробку законопроєкту про особливий статус поляків у нашій країні.