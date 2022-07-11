Особый статус поляков в Украине: что предлагает президент

Польские граждане получат ряд привилегий в Украине

В Украине хотят предоставить гражданам Польши особый статус и расширить их возможности в нашей стране.

Как говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, соответствующий документ был разработан в ответ на аналогичный, принятый в Польше после начала российского вторжения в Украину.

В частности документ предусматривает предоставление жителям Польши права легально находиться на территории нашей страны в течение 18 месяцев, а также получить равные с украинцами права в ряде сфер, среди которых:

трудоустройство;

получение образования;

медицинское обслуживание;

осуществление хозяйской деятельности.

Также граждане Польши могут получать определенные социальные выплаты, предусмотренные законодательством Украины.

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Как известно, после начала вторжения россии, Польша оказала огромную помощь украинским беженцам, а также помогала Украине оружием и финансами.

5 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что между нашими странами больше не будет границы, что позволит совместно строить общее будущее. А 22 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку законопроекта об особом статусе поляков в нашей стране.