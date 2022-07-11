Укр

Зеленский просит Раду предоставить полякам в Украине особый статус: что известно

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
Зеленский просит Раду предоставить полякам в Украине особый статус: что известно

Украина символически делает этот шаг в день годовщины Волынской трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который предоставит полякам особый статус в нашей стране. Об этом шла речь во время визита в Киев президента Польши Анджея Дуды, а теперь Дуда сообщил, что процесс предоставления статуса официально запущен.

Новость дополняется

Теги:
#Украина #Польша #Владимир Зеленский #Особый статус #Аджей Дуда