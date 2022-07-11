Зеленский просит Раду предоставить полякам в Украине особый статус: что известно

Украина символически делает этот шаг в день годовщины Волынской трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который предоставит полякам особый статус в нашей стране. Об этом шла речь во время визита в Киев президента Польши Анджея Дуды, а теперь Дуда сообщил, что процесс предоставления статуса официально запущен.

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