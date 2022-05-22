Зеленский: Поляки получат в Украине особый статус

Анонс законопроекта состоялся в присутствии Анджея Дуды

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал гражданам Республики Польша получение особенного правового статуса в Украине. Такой благодарственный жест президента связан с огромной помощью, полученной украинцами от поляков за время полномасштабной войны с рф.

Об этом в личном Telegram-канале сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря, передает "Телеграф".

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По словам депутатки, проект закона, который пропишет особый статус поляков в украинском государстве уже в ближайшее время появится на рассмотрении в Верховной Раде.

К слову, заявление об этом документе прозвучало лично от президента Владимира Зеленского во время заседания парламента 22 мая. Как известно, на нем присутствовал президент Польши Анджей Дуда. Зеленский в который раз подчеркнул важности поддержки Польши, которую Украина ощущает с 24 февраля.

"Никто не может нарушить наше единство, — отметил польский президент. — Ни вражеские политики, ни иностранные агенты, ни жюри на "Евровидении".

Следует подчеркнуть, что Анджей Дуда стал первым главой государства, который несмотря на войну решил прибыть с официальным визитом в Украину. Как политик рассказывал во время интервью, он считает украинского президента своим другом, а Украину — замечательной страной, которая обязательно победит в войне с россией.

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Добавим, что Польша поддерживает украинцев не только благодаря теплому приему сотен тысяч беженцев в своей стране, но и другими активными действиями. Это и поставка различного оружия для ВСУ, и помощь с доставкой топлива во избежание кризиса, и громкие политические заявления, направленные против рф.