Зеленський просить Раду надати полякам в Україні особливий статус: що відомо

Україна символічно робить цей крок у день річниці Волинської трагедії

Президент України Володимир Зеленський вніс у парламент законопроект, який надасть полякам особливий статус в нашій країні. Про це йшлося під час візиту до Києва президента Польщі Анджея Дуди в травні, а тепер Дуда повідомив, що процес надання статусу офіційно запущено.

Лідер Польщі розказав про ініціативу українського колеги під час вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії, повідомило агентство PAP. Він назвав це символічним жестом зближення двох народів. "Нехай це буде для нас певним знаком", — сказав Дуда.

Польський президент в ході покладання вінків до пам’ятника у Варшаві висловив сподівання, що дві сусідні країни будуть пам’ятати і шанувати свою спільну історію з усіма її помилками та трагедіями, але при цьому будуватимуть дружбу і міцні союзні відносини. Єдиною країною, якій може бути вигідна ворожнеча між поляками та українцями Дуда прямо назвав росію.

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Варто зазначити, що попри заяву Дуди, текст законопроекту про особливий статус поляків в Україні наразі ще не опублікований на сайті Верховної Ради.

Волинською трагедією у Польщі називають події 1943-1944 років, коли українські націоналісти почали примусове переселення поляків і вбили людей у дев’яти селах на Волині. Історики вказують на те, що різня була інспірована нацистами та радянським урядом, а етнічні чистки зрештою були обопільними.

Нагадаємо, Раді пропонують полегшити життя також внутрішнім переселенцям в Україні, надавши їм пільги з оплати проживання, комунальних послуг та скасувавши строки безкоштовного перебування у тимчасових помешканняї на час воєнного стану.