Кулеба назвал единственную причину, по которой рф перестанет играть в "голодные игры" с украинским зерном

Украинский дипломат считает маловероятным, что москва пойдет именно по этому пути

Переговоры о разблокировании экспорта украинского зерна, которые Украина ведет с российскими оккупантами при посредничестве Турции и ООН, находятся на завершающей стадии. Сейчас только москва может решить, прекратит она свои "голодные игры" или будет угрожать миру масштабным дефицитом продовольствия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, интервью которого испанской печати цитирует "Европейская правда". Глава МИД подчеркнул, что Украина готова возобновить поставки своего зерна морскими путями уже в ближайшее время. Осталось только решить вопросы гарантий безопасности, связанных с россией. "Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои "голодные игры", они будут продолжать настаивать на важности переговоров", — сказал министр.

Кулеба также сообщил – он видит лишь одну причину, которая может склонить россию к изменению своей людоедской позиции. Это попытка понравиться странам Африки и Азии – именно они страдают от блокады украинских портов больше всего. В кремле могут изменить позицию, чтобы показать этим странам, как они хотят их спасти.

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Впрочем, министр отметил, что не очень-то верит в этот сценарий. Поскольку россияне понимают – возобновление экспорта даст Украине дополнительный доход с международных рынков, что сделает страну сильнее. В этом, по словам главы украинской дипломатии, кремль не заинтересован.

Как сообщал "Телеграф", на 13 июля назначена расширенная четырехсторонняя встреча по разблокированию украинских портов. Она должна пройти в Турции. В процессе переговоров принимает участие генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.