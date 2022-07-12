Ермак раскрыл детали предстоящих переговоров с Турцией, ООН и рф

О подробностях переговоров сообщили в Офисе президента

Во вторник, 12 июля, на 139-й день полномасштабного вторжения рф в Украине подтвердили встречу по навигации в Черном море с Турцией, ООН и рф.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем telegram-канале. Глава ОП отметил, что 13 июля сначала пройдут переговоры с турецкими представителями, а затем состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и россией.

Главной темой на переговорах станет разблокировка украинских портов. В Украине считают, что этот вопрос должен решаться под эгидой ООН.

"Разблокировка украинских портов – это одна из ключевых составляющих глобальной продовольственной безопасности. Нам нужно сделать это как можно скорее. Мы считаем, что вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, мы благодарны ему за это", — отметил Ермак.

Глава ОП добавил, что сильные позиции ВСУ в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что позволит восстановить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность в мире. Ермак подчеркнул, что для Украины вопрос безопасности является ключевым.

Напомним, Андрей Ермак недавно стал фигурантом громкого скандала. Одна из представителей Конгресса — этническая украинка Виктория Спартц — считает, что руководитель Офиса президента может сотрудничать с российской стороной. В МИД Украины жестко ответили на эти обвинения, а в США попросили президента Джо Байдена провести дополнительную проверку украинского чиновника. В итоге скандал добрался и до Банковой.