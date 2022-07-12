Война — день 139: ВСУ уничтожают склады российских войск на оккупированных территориях

Оперативно о главном за 12 июля

Украинские войска на протяжении 139 дней отражают атаки россиян по всей линии фронта. А благодаря поступившему от США дальнобойному артиллерийскому вооружению также успешно уничтожают склады с боеприпасами, техникой и горюче-смазочными материалами для российской армии глубоко за линией фронта. Оккупанты же в ответ продолжают ракетный террор и умышленно стреляют по жилым домам в городах Украины. Также президент Украины Владимир Зеленский в ответ на принятый в Польше после начала российского вторжения в Украину закон внес в Верховную Раду законопроект, который предоставит гражданам Польши особый статус в Украине.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 12 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Под завалами жилого дома в Часовом Яру Донецкой области спасатели обнаружили тело погибшего ребенка, количество погибших увеличилось до 33 человек, сообщает пресс-служба МВД.

00:00 Вследствие удара украинских военных по Новой Каховке было уничтожено значительное количество боеприпасов и много единиц автомобильной техники противника.

Вся важная информация за 9 июля доступна в материале: "Война — день 136: продвижение оккупантов замедлилось, унижение россии на международной арене".

С новостями за 10 июля можно ознакомиться в сводке: "Война — день 137: штурм оккупантов захлебнулся, контратака ВСУ на Херсонщине все ближе".

О событиях за 11 июля можно прочитать в статье: "Война — день 138: Украина готовится деоккупировать Юг, "хлопки" на оккупированном Донбассе".