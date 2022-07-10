Скандал в США вокруг Ермака: у Зеленского озвучили свое мнение

В Украине предложили члену Конгресса обнародовать доказательства

На Банковой отреагировали на обвинения главы Офиса президента Андрея Ермака со стороны члена Конгресса США Виктории Спартц.

Как сообщил в комментарии "Суспільному" спикер президента Украины Сергей Никифоров, это "дело американского депутата и американского президента" и им нужно самим разобраться.

"Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали", — сказал он.

Никифоров также отметил, что Офис президента не получал никаких писем или сообщений от Спартц.

Как сообщалось ранее, Спартц 9 июля заявила, что имеет информацию о том, что Ермак может быть связан с россией, однако конкретных фактов озвучивать не стала, хотя передала их в Белый дом.

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В МИД Украины после этого раскритиковали конгрессвумен за то, что та пытается собрать себе "дополнительный политический капитал", используя для этого "спекуляции на теме Украины".

Позже свое мнение высказала еще одна конгрессвумен Марси Каптур, которая заявила, что не сомневается в руководстве Украины, а заявление коллеги считает "дикими нарративами", которые, прежде всего, "опрометчиво помогают" российскому диктатору владимиру путину и российской пропаганде.