Заявления Виктории Каптур ее коллега по политическому цеху считает "опрометчивой помощью" Кремлю

В международном политическом обществе продолжается бурное обсуждение вероятной связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с россией. На этот раз свое видение ситуации высказала конгрессвумен США Марси Каптур, являющаяся коллегой Виктории Спартц, которая и попросила Джо Байдена провести дополнительную проверку украинского чиновника на добросовестность.

Заявление госпожи Каптур опубликовано на ее официальном сайте 9 июля. По словам политика, она выражает всецелую поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому, а также не сомневается в том, что представителям его администрации можно доверять.

Сейчас, по ее мнению, во время жестокой войны, начатой россией, весь украинский политикум по максимуму работает для защиты родины. Не является исключением, по мнению Каптур, и Андрей Ермак.

"Уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента Зеленского не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника", — подчеркнула конгрессвумен.

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Также она назвала предположения Спартц "дикими нарративами", которые, прежде всего, "опрометчиво помогают путину", а также российской пропаганде. Марси Каптур уверена, что такими проверками можно подорвать позиции украинских властей во время и без того сложного военного времени.

Подытоживая, политик заявила о полной поддержке Украины со стороны США и заверила в продолжении сотрудничества с Зеленским и представителями его администрации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на скандал с Ермаком и его вероятными связями отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Стоит отметить, что многие наши соотечественники оказались недовольны подобным ответом Штатам.