Скандал с письмом Байдену по поводу Ермака: в МИД Украины жестко ответили

Многие украинцы не слишком довольны подобной реакций министерства

Конгрессвумен США Виктория Спартц получила неожиданную реакцию на свою просьбу к Джо Байдену насчет проверки на честность главы Офиса президента Андрея Ермака. Ответ прозвучал от украинского МИД однозначный — подобные заявления являются повтором пророссийской пропаганды, которая разгоняется для подрыва дипломатического имиджа Украины на мировой политической арене.

Видение ситуации украинской стороны было высказано спикером Министерства иностранных дел Олегом Николенко на его Facebook-странице.

По мнению дипломата, Спартц пытается сколотить для себя "дополнительный политический капитал", при этом используя якобы "беспочвенные спекуляции на теме войны в Украине". Такие заявления Николенко считает весьма циничными от человека, родившегося в Украине (Виктория Спартц — уроженка Черниговщины, — ред.).

"Член Конгресса должна также прекратить подрывать имеющиеся механизмы предоставления США военной помощи для Украины, — отметил Олег Николенко. — Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании техники".

Представитель украинского МИД считает, что предложения Спартц могут лишь усугубить излишнюю бюрократичность, что станет причиной замедления поставок важного для ВСУ вооружения.

Интересно, что многим людям не понравилось, что Олег Николенко употребил термин "Украина и ее руководство" в отношении Андрея Ермака. Украинцы спрашивают, с каких это пор глава Офиса президента, который не является ключевой фигурой в политике, внезапно стал одним из "руководителей" страны. Да и в целом реакция спикера МИД не слишком понравилась народу, который не прочь узнать результаты проверки Ермака американскими спецслужбами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что среди украинских политиков прошла информация о вероятном увольнении главы СБУ Ивана Баканова. Очень скоро в ведомстве расставили все точки над "i", объяснив, какое будущее ждет их нынешнего руководителя.