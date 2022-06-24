Зеленский хочет уволить Баканова: что узнали СМИ

Официально информацию власти пока не подтверждают

Высшее политическое руководство страны раздумывает над тем, чтобы отправить в отставку руководителя Службы безопасности Украины. Приближенный к Владимиру Зеленский Иван Баканов не слишком устраивал многих украинцев на этой должности с самого начала, а во время войны к нему нашлось немало претензий и у представителей власти. Среди таковых, по слухам, — потеря Херсонской области.

Как сообщает Politico, сразу четыре источника, которые работают с украинским президентом, подтверждают подобную информацию. Схожие данные сообщает и пожелавший остаться анонимным западный дипломат, который работал с официальным Киевом насчет проведения реформирования в СБУ.

"Мы крайне недовольны его работой и пытаемся избавиться от него", — цитирует издательство одного из своих собеседников, которые имеют отношение к украинскому политикуму.

Прежде всего виной именно Баканова у Зеленского могут считать столь быструю оккупацию Херсонской области и областного центра в том числе. Как известно, российские войска зашли в регион за считанные дни в самом начале вторжения — они фактически не встретили сопротивления, переходя Крымский перешеек.

Похожая информация имеется и у "Телеграфа". Следует отметить, что слухи об отставке Баканова ходят уже около двух месяцев. Были даже идеи назначить главу СБУ послом в одну из стран, однако решение не было принято. Более подробно об этом мы уже писали в отдельном материале. Также наш источник рассказывал, что Баканов имел разговор о своей вероятной отставке с президентом.

"Пусть там как, а Баканов — человек гражданский. Не секрет, что его назначение неоднозначно воспринимали в СБУ с самого начала, но в мирное время это одно, а во время открытой агрессии – совсем другое", — поделился с "Телеграфом" собеседник. — С начала войны Баканову явно стало некомфортно в должности. Им были недовольны в самой СБУ, завоевать полный авторитет за эти годы не удалось. По сути, во время войны Службой руководит его первый заместитель Василий Малыш".

Подчеркнем, что официально подобное решение пока еще никто из представителей власти не комментировал.

Напомним, что в конце мая в Украине была уволена Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Вскоре появилась информация о первом кандидате на эту должность, которого рекомендовал Руслан Стефанчук.