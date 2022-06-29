В СБУ расставили все точки над "і" в скандале с "увольнением" Баканова

Большинство "фактов" о кадровых изменениях среди украинской власти — вбросы врага

Тема с увольнением руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова активно обсуждалась в последние несколько недель. Различные независимые друг от друга источники утверждали, что бывший хороший друг впал в немилость у президента Владимира Зеленского. Именно поэтому ему пророчили скорое увольнение. Впрочем, по словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, любая подобная информация является неправдой и, скорее всего, "вбрасывается" российскими источниками.

Об этом он рассказал во время интервью изданию "Главком", подчеркнув, что о своем неизменном решении насчет назначения Баканова на должность недавно заявил и сам украинский лидер. Также Дехтяренко заметил, что СБУ продолжает эффективно функционировать даже во время войны, что демонстрирует профессионализм ее руководства.

"На моей памяти это уже четвертая или пятая волна подобных слухов, — говорит спикер Службы безопасности. — И возникает вопрос: а не создает ли эти волны враг? Ответ, как мне кажется, на поверхности".

По словам Артема Дехтяренко, россияне постоянно стараются внести смуту в украинское сообщество, чему СБУ активно противостоит. В этом контексте он вспоминает и задержание Медведчука, и запрет пророссийских полтисил, и работу над делом Шария, и многое другое.

"Это — лишь верхушка огромного айсберга. Фактически СБУ переиграла российские ФСБ и ГРУ по всем фронтам — от оперативного до киберпространства. Вот это и есть главной причиной появления различных слухов", — уверен чиновник.

Также глава пресс-службы СБУ подчеркнул, что Баканов находился на территории Украины с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, пусть даже некоторые СМИ утверждали обратное.

Отметим, что несмотря на неподтверждение инсайда насчет увольнения Баканова, источник "Телеграфа" по-прежнему утверждает, что де-факто с начала войны СБУ управляет другой человек. Вероятней всего, это может быть первый заместитель руководителя Василь Малюк.

Напомним, что некоторые перестановки в украинском правительстве все же состоялись. В конце весны была уволена Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Спустя несколько недель после этого появились данные о первом кандидате на эту должность, предложенного спикером ВР Русланом Стефанчуком.