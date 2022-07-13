Переговори щодо українського зерна: Туреччина озвучила підсумки

У Туреччині пройшли переговори щодо "зернового питання"

Під час переговорів між представниками Туреччини, України та росії щодо вивезення українського експортного зерна сторони домовилися про створення координаційного центру у Стамбулі.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини, переговори були конструктивними і продовжаться наступного тижня, вже за їх підсумком буде підписано угоду.

За словами голови відомства Хулусі Акара, зустріч проводилася між військовими делегаціями Туреччини, України та росії, крім того, на ній були присутні представники ООН.

Акар зазначив, що на зустрічі було зроблено важливий крок у вирішенні кризи, яка торкнулася всього світу, а саме створено координаційний центр у Стамбулі, де всі сторони спільно контролюватимуть вивезення українських продуктів харчування морським шляхом.

"Досягнуто домовленості про забезпечення спільного контролю в портах та безпеці на маршрутах проходження суден із зерном", — сказав він.

Однак він зазначив, що наступного тижня делегації знову проведуть зустріч у Туреччині.

"На цій зустрічі, яку ми проведемо наступного тижня, будуть ще раз розглянуті всі деталі та підписана домовленість про виконану нами роботу", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, неможливість використовувати морські шляхи Україною поставила світ перед серйозною загрозою продуктової кризи, оскільки українське зерно дозволяло забезпечити їжею багато країн Близького Сходу та Африки.

Однак після звільнення острова Зміїний Україна змогла відкрити один із маршрутів, що дозволить частково відновити експорт продуктів харчування.