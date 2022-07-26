Як запуск зернового коридору вплине на курс долара: прогноз експерта

На думку Данила Моніна, експорт зерна не врятує гривню, але затримає її девальвацію.

Цього тижня має стартувати експорт зерна морським коридором з України. 22 липня у Стамбулі представники України, Туреччини, ООН та Росії підписали низку угод для зняття блокади українських портів. Запуск цього процесу дозволить Україні отримати валютний виторг.

"Телеграф" поцікавився у економічного експерта Данила Моніна, яким буде курс долара у разі повноцінної роботи зернового експорту та якщо його запустити не вдасться. За словами нашого співрозмовника, морський експорт зерна може стабілізувати курс валют, хоч і не варто очікувати від нього надто багато.

"Крім зерна є ще багато факторів, що впливають на курс – перекази з-за кордону або, особливо, фінансова допомога, ситуація з якою поки що особливо незрозуміла. І в цьому сенсі експорт зерна не є найголовнішим", - вважає експерт.

За прогнозом Данила Моніна, у разі повноцінного запуску зернового експорту морем, у серпні курс долара не зросте більше 38-39 гривень, якщо ж експорту не буде, або він працюватиме з перебоями через обстріли росії, за долар будуть віддавати не менше 40 гривень, а може й більше.

На думку міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, у 2022 році агроекспорт може принести Україні до 20 мільярдів доларів.

Економіст Олег Пендзін прогнозує курс долара на найближчий час у 37-38 гривень.