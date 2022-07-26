Как запуск зернового коридора повлияет на курс доллара: прогноз эксперта

По мнению Даниила Монина экспорт зерна не спасет гривну, но задержит ее девальвацию

На этой неделе должен стартовать экспорт зерна по морскому коридору из Украины. 22 июля в Стамбуле представители Украины, Турции, ООН и рф подписали ряд соглашений для снятия блокады украинских портов. Запуск этого процесса позволит Украине получить валютную выручку.

"Телеграф" поинтересовался у экономического эксперта Даниила Монина, каким будет курс доллара в случае полноценной работы зернового экспорта и если его запустить не удастся. По словам нашего собеседника, морской экспорт зерна может стабилизировать курс валют, хотя и не стоит ожидать от него слишком много.

"Кроме зерна есть еще много факторов, влияющих на курс – переводы из-за границы или, особенно, финансовая помощь, ситуация с которой пока особенно непонятна. И в этом смысле экспорт зерна не является самым главным", - считает эксперт.

По прогнозу Даниила Монина, в случае полноценного запуска зернового экспорта морем, в августе курс доллара не вырастет больше 38-39 гривен, если же экспорта не будет, или он будет работать с перебоями из-за обстрелов рф, за доллар будут отдавать не меньше 40 гривен, а может и больше.

По мнению министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, в 2022 году агроэкспорт может принести Украине до 20 миллиардов долларов.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует курс доллара на ближайшее время в 37-38 гривен.