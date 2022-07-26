Эксперт дал обнадеживающий прогноз по цене доллара на черном рынке: что говорит свежий курс

Эксперты дают обнадеживающие прогнозы по снижению цен на валюту

Несколькими днями ранее главный банк страны принял решение о "размораживании" фиксированного курса американского доллара, в результате чего его цена мгновенно прыгнула до 36,57 гривен. Соответствующая ситуация повлекла за собой бурные обсуждения как среди обычных украинцев, так и среди ведущих экспертов, пытающихся спрогнозировать дальнейшую ситуацию на валютном рынке, которая будет наблюдаться в стране.

Да, экономист Олег Пензин волнения большинства не разделяет. Эксперт убежден, что уже в ближайшее время курс доллара в Украине стабилизируется. Об этом он рассказал журналистам 24 канала, комментируя последние события на валютном рынке.

По его словам, доллар по 49 гривен – это "ажиотажно-панические цифры", которые уже в ближайшие недели упадут до отметки в 37 гривен за один доллар.

"Я думаю, что цифры спустятся на уровень 37 гривен, где-то 37 с хвостиком. То есть будет определенный спад от официального курса, он будет немного выше, нет вопросов, но точно не будет 40 или 39. Это многовато. Я думаю, 37… плюс /минус", — спрогнозировал Пензин.

Кроме того, он отметил, что в момент, когда Нацбанк устанавливал "плавающий" курс, он поддерживал его валютными резервами. В то же время, теперь установленный курс американского доллара означает то, что никаких активных действий по его фиксации НБУ проводить уже не будет.

Если рассмотреть ситуацию с валютой на черном рынке, она постепенно меняется к росту. В частности, по данным финансового портала "Минфин", цена на доллар США увеличивается. Так, во вторник, 26 июля, курс американской валюты при покупке обойдется украинцам в 39,10 гривен за один доллар. Эта цена больше вчерашних расценок на 20 копеек. Продажа поднялась до отметки в 39,44 гривен.

Европейская валюта в обменниках сегодня обойдется в 39,60 гривен. Цена на евро по сравнению с прошлым также увеличилась на 40 копеек. При продаже "черный" евро достиг 40 гривен, что на 10 копеек дороже, чем в понедельник.

Что касается официальных расценок от Нацбанка, то в течение сегодняшних суток за один американский доллар придется выложить 36,56 гривен. В то же время евро подорожал и во вторник обойдется в 37,41 гривен, что на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая цена на американскую валюту может удерживаться в течение последнего месяца лета.

Также напомним, в какой валюте украинцам лучше хранить свои сбережения после размораживания Нацбанком фиксированного курса доллара США.