Експерт дав обнадійливий прогноз щодо ціни долара на чорному ринку: що говорить свіжий курс

Експерти дають обнадійливі прогнози щодо зменшення цін на валюту

Кількома днями раніше головний банк країни прийняв рішення щодо "розмороження" фіксованого курсу американського долара, в результаті чого його ціна миттєво стрибнула до 36,57 гривень. Відповідна ситуація потягнула за собою бурхливі обговорення як серед звичайних українців, так і серед провідних експертів, які намагаються спрогнозувати подальшу ситуацію на валютному ринку, котра спостерігатиметься в країні.

Так, економіст Олег Пензін хвилювання більшості не поділяє. Експерт переконаний, що вже найближчим часом курсу долара в Україні стабілізується. Про це він розповів журналістам 24 каналу, коментуючи останні події на валютному ринку.

За його словами, долар по 49 гривень – це "ажіотажно-панічні цифри", які вже у найближчі тижні впадуть до позначки у 37 гривень за один долар.

"Я думаю, що цифри спустяться на рівень 37 гривень, десь 37 з хвостиком. Тобто буде певний спад від офіційного курсу, він буде трохи вище, немає питань, але точно не буде 40 або 39. Це забагато. Я думаю, 37… плюс/мінус", — спрогнозував Пензін.

Крім того, він відзначив, що у момент, коли Нацбанк встановлював "плаваючий" курс, він підтримував його валютними резервами. Водночас тепер встановлений курс американського долара означає те, що жодних активних дій з його фіксації НБУ проводити вже не буде.

Якщо розглянути ситуацію із валютою на чорному ринку, то вона поступово змінюється до зростання. Зокрема, за даними фінансового порталу Мінфін", ціна на долар США збільшується. Так, у вівторок, 26 липня, курс американської валюти під час купівлі обійдеться українцям у 39,10 гривень за один долар. Ця ціна є більшою за вчорашні розцінки на 20 копійок. Продаж піднявся до позначки у 39,44 гривень.

Європейська валюта в обмінниках сьогодні коштуватиме 39,60 гривень. Ціна на євро у порівнянні з минулоденною також збільшилася на 40 копійок. Під час продажу "чорний" євро сягнув 40 гривень, що на 10 копійок дорожче, аніж у понеділок.

Що стосується офіційних розцінок від Нацбанку, то упродовж сьогоднішньої доби за один американський долар доведеться викласти 36,56 гривень. Водночас євро здорожчав і у вівторок коштуватиме 37,41 гривень, що на 20 копійок більше, аніж у попередній банківський день.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка ціна на американську валюту може утримуватимуть протягом останнього місяця літа.

Також нагадаємо, у якій валюті українцям краще зберігати свої заощадження після "розморожування" Нацбанком фіксованого курсу долара США.