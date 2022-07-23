Удар по порту в Одесі припав на зерно: експерт пояснила, чим це загрожує

У росіян не вистачає честі, щоб дотримуватися хоч якихось домовленостей

Російські крилаті ракети, які вдень 23 липня вдарили по морському порту Одеси, влучили до резервуарів із зерном. Цю інформацію офіційно підтвердили представники Міністерства аграрної політики України.

Коментар запросили журналісти "Суспільного", передає "Телеграф". Чиновники уточнили, що кількість продукції, яка була зіпсована внаслідок атаки, поки невідома.

Судячи з усього, в момент удару ракет працівники порту працювали над завантаженням кораблів зерновими культурами, які так прагнуть отримати у всьому світі. Завантаженість визначається Міністерством інфраструктури, але воно поки даних про заподіяні збитки не повідомляло.

"Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправки", — наголосили міністерські службовці, натякаючи на те, що домовленості з росіянами не працюють.

Атака на порт Одеси ще більше посилить питання нестачі зерна у світі, вважає журналістка та експертка з аграрних питань Ганна Ковальчук. Вона каже, що навіть якщо порт Одеси зазнав найменших пошкоджень, це все одно "дзвіночок" для Заходу.

"Міжнародні компанії зважуватимуть військові ризики і намагатимуться за можливості шукати альтернативу українському продукту", — пише Ковальчук у своєму Telegram-каналі.

На її думку, переконати представників інших країн повернутись до української продукції буде складно. Цілком це вдасться лише за допомогою демпінгу — тобто продажу товару за штучно заниженими цінами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що підписаний у Туреччині "зерновий договір", серед іншого, включає ще й пункт про "не-напад" на кораблі та об’єкти інфраструктури, де знаходиться продукція, що готується для вивезення. росія ж, як завжди, порушила всі заборони.

Ми писали, як на обстріл Одеського порту відреагували українські дипломати.