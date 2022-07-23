"Плювок в обличчя": в Україні пояснили удар путіна по Одеському порту

Досягнута у турецькому Стамбулі домовленість про експорт зерна морським шляхом була "розбита" російськими "Калібрами"

Через ракетний удар по території одеського порту російська федерація поставила під сумнів усі домовленості та обіцянки, які напередодні дала ООН та Туреччині, під час переговорів щодо українського зерна.

Відповідну інформацію у суботу, 23 липня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, закликавши представників ООН та Туреччини зробити усе можливе для забезпечення дотримання росією своїх обіцянок для безпечного функціонування зернового коридору в подальшому.

"Російська ракета — це плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", — написав він.

Крім того, Ніколенко наголосив, що Україна вимагає від країни-агресора неухильно виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів акваторією Чорного моря з портів таких українських міст як Одеса, Чорноморськ та Південний.

Також представник МЗС відзначив, що, при умові, невиконання росією досягнутих напередодні домовленостей під час переговорів у Стамбулі, уся відповідальність за посилення глобальної кризи, буде покладена на неї.

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Ракетний обстріл порту в Одесі росією встиг прокоментувати і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. У своєму "Телеграмі" він охарактеризував дії ворожої країни як дипломатичну дихотомію.

"Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Вчора Україною було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що весь світ наразі перебуває перед серйозною загрозою продуктової кризи через блокування росією українських портів. Зокрема, найбільше неможливість експорту Україною може позначитися на країнах Близького Сходу та Африки.