Первое судно с украинским зерном прошло проверку – заговорили об ускорении экспорта

Вскоре сухогруз Razoni пройдет Босфорский пролив и отправится в Ливан

Зерновой коридор, о котором Украина договорилась с ООН и Турцией, а россия пообещала не мешать экспорту, заработал должным образом. Судно Razoni под флагом африканского государства Сьерра-Леоне, загруженное украинской кукурузой, прошло проверку в порту Стамбула.

Об окончании инспекции в своем Twitter сообщило Министерство национальной обороны Турции. "Судно с 27 тысячами тонн кукурузы пройдет через Босфор и вскоре отправится в Ливан", — говорится в сообщении.

Между тем, в Турции заговорили о ускорении темпов вывоза украинского зерна на экспорт. Об этом рассказал высокопоставленный местный чиновник агентству Reuters. По его словам, после прохождения сухогруза Razoni всех соответствующих процедур стало ясно, что из украинских портов могут ежедневно выходить три судна, а не только одно.

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Как сообщал "Телеграф", переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна продолжались три месяца и закончились к концу июля подписанием двух соглашений — Украины с ООН и Турцией, и отдельно россии с теми же гарантами. По этим соглашениям в западной части Черного моря открылся коридор для грузовых кораблей. Они выходят из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" и направляются в Турцию. Там каждое судно должно пройти инспекцию по поводу наличия оружия. Ее проводит Объединенный координационный центр. Первое судно с зерном с начала российского вторжения в Украину вышло в море 1 августа. Таким образом мировое сообщество пытается предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный войной в Украине.