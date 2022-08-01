Из Украины вышло первое судно с зерном за время вторжения

Первый груз — объемом 26 тысяч тонн

Первое украинское судно с зерном впервые с 24 февраля покинуло одесский порт. Оно загружено продовольствием. Корабль RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в ливанский порт Триполи.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил детали. Он отметил, что судно везет 26 тысяч тонн украинской кукурузы по коридору, безопасность которого подтверждена ООН и Турцией.

Украина занимает четвертое место в мире по количеству экспортируемой кукурузы и выход корабля из порта это шаг в сторону преодоления опасности продовольственного кризиса в мире. Кубраков также рассказал, что если порты будут разблокированы — это даст не менее 1 млрд долларов для украинской экономики и позволит аграриям планировать посевную на 2023 год.

RAZONI везет украинскую кукурузу

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В Одессе также ждут своей очереди еще 16 кораблей — они были заблокированы с 24 февраля в портах. Также принимаются заявки на прибытие новых кораблей для загрузки продукцией аграрного сектора. В планах — выйти на полную мощность в ближайшее время.

Переговоры про открытие портов продолжались три месяца. Вывоз украинских продуктов по морю координируется из Стамбула. Зерновой коридор пролегает по западной части Черного моря. Ранее "Телеграф" публиковал сообщения о вывозе россией зерна с оккупированной части Украины — краденое продовольствие грузили на корабли.