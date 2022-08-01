З України вийшло перше судно із зерном за час вторгнення

Перший вантаж — обсягом 26 тисяч тонн

Перше українське судно із зерном уперше з 24 лютого залишило одеський порт. Воно завантажене продовольством. Корабель RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до ліванського порту Тріполі.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про деталі. Він зазначив, що судно везе 26 тисяч тонн української кукурудзи коридором, безпека якого підтверджена ООН і Туреччиною.

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю кукурудзи, що експортується, і вихід корабля з порту це крок у бік подолання небезпеки продовольчої кризи у світі. Кубраков також розповів, що якщо порти будуть розблоковані, це дасть не менше 1 млрд доларів для української економіки і дозволить аграріям планувати посівну на 2023 рік.

RAZONI везе українську кукурудзу

В Одесі також чекають на свою чергу ще 16 кораблів — вони були заблоковані з 24 лютого в портах. Також приймаються заявки про прибуття нових кораблів для завантаження продукцією аграрного сектора. У планах вийти на повну потужність найближчим часом.

Переговори про відкриття портів тривали три місяці. Вивезення українських продуктів морем координується зі Стамбула. Зерновий коридор пролягає по західній частині Чорного моря. Раніше "Телеграф" публікував повідомлення про вивезення росією зерна з окупованої частини України — крадене продовольство вантажили на кораблі.