Коридор працює: перше судно з українським зерном дісталося до важливої точки

Судно вирушило в дорогу з порту Одеси 1 серпня

Корабель Razoni, навантажений українським зерном, зміг успішно дістатись узбережжя Туреччини та тимчасово зупинився в Стамбулі. Це перше судно із зерном, яке було відправлено з українських портів із початку російського вторгнення.

Як повідомляє Daily Sabah, судно Razoni ходить під прапором африканської держави Сьєрра-Леоне після прибуття до Туреччини має пройти перевірку з боку спільної контрольної групи, до якої входять представники України та росії.

Після цього корабель вирушить далі, а його кінцевою точкою призначення є порт у ліванському Триполі. Загалом на борту судна перебуває 26 тисяч тонн української кукурудзи.

Як відомо, після початку російського вторгнення в українських портах на березі Чорного моря опинилися заблоковані мільйони тонн експортного зерна. Оскільки Україна є одним із найбільших постачальників продовольства у світі, для багатьох країн Африки та Близького Сходу така блокада загрожувала виникненням масштабного голоду.

Переговори про відкриття портів тривали три місяці. Вивезення українських продуктів морем координується зі Стамбула.

Зерновий коридор пролягає по західній частині Чорного моря.