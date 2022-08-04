Багатомільярдний удар: скільки "зернова блокада" обійшлася Україні

Збитки від морської блокади України окупантами можна оцінити щонайменше у 5 мільярдів доларів

Через російське вторгнення в Україну аграрії зможуть експортувати на третину менше своєї продукції, а збитки тільки за можливим експортом пшениці становитимуть близько 5 мільярдів доларів.

Про це в ефірі програми " Орестократія ", шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара, заявив Петро Мельник, президент Українського клубу аграрного бізнесу та виконавчий директор компанії Agricom Group.

За його словами, можливості українських портів з експорту зернових становили на рік до 70 мільйонів тонн, проте через втрату Херсона, Миколаєва та деяких портів Одеської області потужності з перевезення знизилися до 4 мільйонів тонн на місяць замість колишніх 6 мільйонів.

Проте, як наголосив Петро Мельник, цього має вистачити для реалізації експортного потенціалу України цього року через зниження врожаю, "завдяки" російським окупантам. Якщо минулого року Україна зібрала 30 мільйонів тонн пшениці, то цього року буде не більше ніж 18 мільйонів тонн.

Якщо зважити на те, що вартість 1 тонни пшениці навесні в Європі перевищувала 400 євро, то втрата 12 мільйонів тонн пшениці еквівалента недоотриманням Україною 5 мільярдів євро експортної виручки.

Проте загалом, за словами Петра Мельника, якщо вдасться налагодити зерновий експорт із України, наша країна у будь-якому разі отримає від експорту зерна цього року мільярди доларів.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, наступні судна з українським зерном вже завантажені і готові до відправки.