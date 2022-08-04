Експорт зерна: в Україні розповіли, від чого залежить відправка наступних суден

Україна готова відправити наступні судна із зерном

Наступні судна з українським зерном уже завантажені та готові до відправки, і якщо це станеться, то це позитивно вплине на ситуацію із цінами на продовольство у світі.

Як повідомив у своєму Твіттер глава МЗС України Дмитро Кулеба, ситуація на ринку продовольства у світі тепер залежить лише від того, чи росія стане виконувати свої зобов’язання.

"Чергові судна з українським зерном завантажені і готові до відправки. Якщо росія виконуватиме свої зобов’язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони прийдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство та запобігти голоду", — написав він.

Як відомо, після початку російського вторгнення в українських портах на березі Чорного моря опинилися заблоковані мільйони тонн експортного зерна. Оскільки Україна є одним із найбільших постачальників продовольства у світі, для багатьох країн Африки та Близького Сходу така блокада загрожувала виникненням масштабного голоду.

Переговори про відкриття портів тривали три місяці. Вивезення українських продуктів морем координується з турецького Стамбула.

Перше судно з 26 тисяч тонн кукурудзи змогло залишити порт Одеси 1 серпня, а наступного дня воно без пригод дісталося Туреччини.