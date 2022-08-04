Экспорт зерна: в Украине рассказали, от чего зависит отправка следующих суден

Украина готова отправить следующие судна с зерном

Следующие судна с украинским зерном уже загружены и готовы к отправке, и если это произойдет, то это положительно повлияет на ситуацию с ценами на продовольствие в мире.

Как сообщил в своем Твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ситуация на рынке продовольствия в мире теперь зависит лишь от того, станет ли россия выполнять свои обязательства.

"Очередные суда с украинским зерном загружены и готовы к отправке. Если россия будет выполнять свои обязательства в рамках зерновой инициативы при посредничестве ООН, они придут к иностранным покупателям и помогут снизить цены на продовольствие и предотвратить голод", — написал он.

Как известно, после начала российского вторжения, в украинских портах на берегу Черного моря оказались заблокированы миллионы тонн экспортного зерна. Поскольку Украина является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире, для многих стран в Африке и на Ближнем Востоке такая блокада грозила возникновением масштабного голода.

Переговоры про открытие портов продолжались три месяца. Вывоз украинских продуктов по морю координируется из турецкого Стамбула.

Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы смогло покинуть порт Одессы 1 августа, а на следующий день оно без приключений добралось до Турции.