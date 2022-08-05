Знову з’явилися підводні човни: росіяни продовжують "переставляти" кораблі в Чорному морі

Росіяни намагаються утримати позиції на лінії фронту на суші, нагадуючи про свій флот для нагнітання ситуації

У Чорному морі знову змінилася кількість та місцезнаходження кораблів Чорноморського флоту рф. Наразі в акваторії перебуває дев’ять суден, серед яких і кораблі, і катери. Ракети "Калібр", якими регулярно обстрілюються українські мирні міста, несуть одразу три одиниці флоту.

Більше деталей про ситуацію в регіоні повідомили в новому зведенні оперативного командування "Південь" на ранок 5 серпня. Слід зазначити, що доки російські кораблі проводять свої маневри, на суші окупанти добряче отримують "по зубах" від українських захисників.

Минулої доби ЗСУ тримали оборону по всій лінії розмежування на півдні. Завдяки зусиллям наших воїнів ворог не зміг у будь-який спосіб покращити своє становище чи просунутися вперед. При спробі штурму в районі населених пунктів Сухий Ставок — Лозове росіяни отримали гідну відсіч і зазнавши втрат, були змушені відступити.

Українським військовослужбовцям вдалося знищити за 4 серпня 39 російських військових, чотири зенітно-ракетні системи С-300, майже десяток броньовиків та автомобілів, а також станцію радіолокації "Імбір".

На суші ситуація залишається непростою, але контрольованою. У Чорному морі знаходиться дев’ять кораблів і катерів з російськими моряками на борту. Два з них – великі десантні судна. Ще два надводні кораблі, а також один підводний човен загалом несуть на собі близько двох десятків "Калібрів". При цьому українські військові стверджують, ніби Чорноморський флот рф знаходиться у ракетно-безпечному районі акваторії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що напередодні на Херсонщині росіяни програли відразу дві спроби наступу, будучи розбитими та вимушеними втікати з лінії зіткнення.

Також ми писали про те, до якого "гамбіту" росіяни можуть спробувати втягнути ЗСУ в Херсонській області і чому нашим захисникам слід бути максимально обережними.