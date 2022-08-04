На Херсонщині росіяни провалили дві атаки, знищено пункт управління: деталі

Спроби росіян прорватися вперед по південному напрямку жорстко припиняються ЗСУ

Російські окупанти сподіваються, що зможуть організувати контрнаступ на південному відрізку фронту найближчим часом. Проте вмілі дії українських захисників поки що вказують на протилежне — лише минулої доби на Херсонщині було відбито дві спроби ворога піти в наступ. Також противник зазнав серйозних втрат у Чорнобаївці.

Хороші новини принесли представники оперативного командування "Південь" у свіжому зведенні. Як пояснюють наші військові, росіяни змушені відступати, отримуючи потужну вогневу відсіч від ЗСУ.

Спроби наступу проводилися росіянами у напрямку Білогірка – Андріївка, а також Сухий Ставок – Біла Криниця. Окупанти сподівалися відновити свої попередні позиції, проте українці мають на це свою думку. Належна відсіч наших бійців змусила противника втікати.

Протягом середовища також постраждали кілька скупчень ворожої сили. Українська авіація вдарила опорні пункти у районі Правдиного та Благодатного. Також військові отримали підтвердження того, що у вподобаній багатьма українцями Чорнобаївці було знищено черговий пункт управління ворожої армії. На цей раз під вогонь ЗСУ потрапили представники 22 армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії. Повний перелік втрат ще уточнюється.

Поки що повідомляється, що минулої доби українці змогли знищити на південному напрямку 31 російського солдата, кілька гаубиць "Гвоздика" та "Мста Б", а також танк-72. У небі було збито розвідувальний безпілотник, а на суші наші хлопці розбили пару одиниць автомобільної техніки та "демілітаризували" два міномети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки російських кораблів знаходиться в акваторії Чорного моря. За кілька днів їх місцезнаходження та чисельність зовсім не змінилася.

Також ми писали про те, що українцям вдалося на Херсонщині звільнити ще одразу сім населених пунктів. Більше подробиць шукайте у нашому матеріалі.