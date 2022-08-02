Успіх ЗСУ: звільнено ще сім населених пунктів на одному з напрямків

Наші воїни вигнали росіян з низки селищ Херсонської області

Збройні Сили України не перестають вражати хорошими новинами з південного напрямку — нашим воїнам вдалося звільнити ще сім населених пунктів у Херсонській області.

Про це у вівторок, 2 липня, в ефірі телемарафону повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

За його словами, кількість звільнених від російських окупантів населених пунктів за останні кілька тижнів перевалила за 50. Ще вчора він повідомляв про 46 таких сіл та містечок, а сьогодні їх вже 53.

"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Тому, що до повного звільнення військові проводять ще певні дії з розмінування", — заявив Бутрій.

При цьому він додав, що повертатися в деокуповані населені пункти Херсонщини місцевому населенню поки не радять, адже росіяни постійно обстрілюють звільнені території.

Нагадаємо, що в ніч на 27 липня Сили оборони України на Херсонщині завдали удару по Антонівському мосту, який сполучає місто з лівим берегом Дніпра. Додамо, що Антонівський міст має величезне стратегічне значення для російських окупантів, які перебувають у Херсоні та області. Після прибуття в Україну РСЗВ HIMARS він уже обстрілювався силами ЗСУ, після чого рух по ньому було перекрито.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 липня ЗСУ атакували ще й Антонівський залізничний міст, який знаходиться трохи вище за течією від автомобільного мосту. Окупанти більше не зможуть використати його для переміщення вантажів військового призначення.