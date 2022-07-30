Націлилися на Миколаїв: окупанти стягують війська на Херсонщину

В Україні очікують активізацію бойових дій на Півдні країни

Окупанти намагаються перекинути більшу частину своїх військ з Донбасу на південний напрямок, і стягують сили на Херсонщину.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним, основний "кістяк" російської армії, включаючи кадрових військових та десантників, вирушає до Херсонської області, а до Донецької залишаються підрозділи з лав т.зв. "ЛДНР" і найманців приватних військових компаній.

Ізюмський напрямок, за його словами, залишається єдиним на Сході України, звідки росіяни не знімали війська. При цьому Арестович не виключав того, що росіяни спробують зробити спробу наступу на Миколаїв.

"Вони не можуть просто так стати в оборону, це суперечить усьому характеру кремлівського керівництва та військової школи, яка була у російській армії", — сказав він.

За його словами, росіяни хочуть перед тим, як перейти до стратегічної оборони, завдати ще одного потужного удару, щоб послабити сили українських захисників. Арестович каже, що росіяни там будуть готові до наступу десь 5-6 серпня, а бої у степах нагадуватимуть громадянську війну.

"Знову полетять тачанки степом, козацький драйв відродиться, дух Махна повернеться і ми їм навішуємо", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні російські окупанти розпочали наступ на донецькому напрямку та навіть змогли взяти під свій контроль Вуглегірську ТЕС.