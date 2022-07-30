Нацелились на Николаев: оккупанты стягивают войска в Херсонскую область

В Украине ожидают активизацию боевых действий на Юге страны

Оккупанты пытаются перебросить большую часть своих войск с Донбасса на южное направление, и стягивают силы в Херсонскую область.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным, основной "костяк" российской армии, включая кадровых военных и десантников, отправляется в Херсонскую область, а в Донецкой остаются подразделения из рядов т.н. "лднр" и наемников частных военных компаний.

Изюмское направление, по его словам, остается единственным на Востоке Украины, откуда россияне не снимали войска. При этом Арестович не стал исключать того, что россияне попытаются предпринять попытку наступления на Николаев.

"Они не могут просто так стать в оборону, это противоречит всему характеру кремлевского руководства и военной школы, которая была в российской армии", — сказал он.

По его словам, россияне хотят перед тем, как перейти к стратегической обороне, нанести еще один мощный удар, чтобы ослабить силы украинских защитников. Арестович говорит, что россияне там будут готовы к наступлению где-то 5-6 августа, а бои в степях будут напоминать гражданскую войну.

"Снова полетят тачанки по степи, казацкий драйв возродится, дух Махно вернется и мы им навешаем", — сказал он.

Как сообщалось ранее, накануне российские оккупанты начали наступление на донецком направлении и даже смогли взять под свой контроль Углегорскую ТЭС.