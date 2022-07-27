Арестович рассказал об успехе оккупантов на Донбассе: что дальше

Оккупанты еще могут нанести пару мощных ударов, однако стратегически они переходят к обороне

Российские оккупанты начали наступление на донецком направлении и даже смогли взять под свой контроль Углегорскую ТЭС.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным, это для них является локальной победой, хотя в целом наблюдаются признаки того, что россияне переходят к стратегической обороне.

По его словам, россияне еще могут попытаться нанести один-два мощных удара, чтобы ослабить группировку сил ВСУ и не позволить им провести успешное контрнаступление, либо же перейти к тотальной обороне и прийти к патовой ситуации, не позволяя ВСУ отбить захваченные территории.

"Ни о каком дальнейшем захвате украинских земель речи не идет. Принято решение на оборону. Потому что перемещение войск, которое сейчас происходит никак иначе трактовать нельзя", — сказал он.

Кроме того, Арестович отметил, что оккупанты начали переброску войск с участка от Изюма до Бахмута на направления, где ожидается контратака ВСУ. В том числе и на юг Украины

По его словам, подобная переброска войск для россиян является "стратегической ошибкой".

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Как сообщалось ранее, с Юга Украины в последнее время звучат хорошие новости, так ВСУ отчитались о двух освобожденных населенных пунктах в области. Военные говорят, что врага удалось оттеснить с территории Андреевки и Лозового.