ВСУ идут! На Херсонщине удалось освободить два населенных пункта (карта)
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Украинские военные все чаще начали применять авиацию для окончательного уничтожения позиций врага
Украинцев продолжают радовать хорошими новостями с Херсонского направления фронта. Не успели все обсудить вероятное уничтожение стратегически важного для россиян Антоновского моста в Херсоне, как ВСУ отчитались о двух освобожденных населенных пунктах в области. Военные говорят, что врага удалось оттеснить с территории Андреевки и Лозового.
Такие благие вести сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг" 27 июля. Деоккупация сел на границе с Николаевщиной проходила в течении нескольких последних дней.
Андреевку освободили и вовсе накануне. Перед этим украинские военные использовали штурмовики, бомбардировщики и боевые вертолеты, чтобы уничтожить опорный пункт оккупационных войск в этом селе. Точно такие же действия проводились и в районе Благодатного и Белогорки.
Лозовое удалось окончательно очистить от российской нечисти пару дней назад, сейчас в населенном пункте уже окончательно закрепились украинские защитники.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки наши военнослужащие выполнили на южном отрезке фронта три сотни огневых боевых задач. Это помогло уничтожить минимум 89 вражеских солдат, а также навсегда вывести из строя множество техники — это и танк Т-62, и несколько самоходных гаубиц "Мста" (видов С и Б), минометный комплекс "Сани", несколько броневиков и автомобилей. Помимо этого россияне попрощались со складом боеприпасом в Белогорке. Слава ВСУ!
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, к чему может привести уничтожение Антоновского моста в Херсоне. Свое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов.
Также мы рассказывали об еще одной потере оккупантов на Херсонщине. Накануне российские авиаторы настолько "виртуозно" воевали, что сбили собственный вертолет.