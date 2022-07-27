ВСУ идут! На Херсонщине удалось освободить два населенных пункта (карта)

Украинские военные все чаще начали применять авиацию для окончательного уничтожения позиций врага

Украинцев продолжают радовать хорошими новостями с Херсонского направления фронта. Не успели все обсудить вероятное уничтожение стратегически важного для россиян Антоновского моста в Херсоне, как ВСУ отчитались о двух освобожденных населенных пунктах в области. Военные говорят, что врага удалось оттеснить с территории Андреевки и Лозового.

Такие благие вести сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг" 27 июля. Деоккупация сел на границе с Николаевщиной проходила в течении нескольких последних дней.

Андреевку освободили и вовсе накануне. Перед этим украинские военные использовали штурмовики, бомбардировщики и боевые вертолеты, чтобы уничтожить опорный пункт оккупационных войск в этом селе. Точно такие же действия проводились и в районе Благодатного и Белогорки.

Лозовое удалось окончательно очистить от российской нечисти пару дней назад, сейчас в населенном пункте уже окончательно закрепились украинские защитники.

Лозовое и Андреевка освобождены от россиян

Стоит отметить, что за прошедшие сутки наши военнослужащие выполнили на южном отрезке фронта три сотни огневых боевых задач. Это помогло уничтожить минимум 89 вражеских солдат, а также навсегда вывести из строя множество техники — это и танк Т-62, и несколько самоходных гаубиц "Мста" (видов С и Б), минометный комплекс "Сани", несколько броневиков и автомобилей. Помимо этого россияне попрощались со складом боеприпасом в Белогорке. Слава ВСУ!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, к чему может привести уничтожение Антоновского моста в Херсоне. Свое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

Также мы рассказывали об еще одной потере оккупантов на Херсонщине. Накануне российские авиаторы настолько "виртуозно" воевали, что сбили собственный вертолет.