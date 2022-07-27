"Жест доброй воли": россияне во время боев сбили свой новейший вертолет

Еще один новейший вертолет россиян превратился в груду металлолома

Оккупанты в Херсонской области решили немного "помочь" ВСУ и устроили обмен "дружественным огнем".

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, группа из трех вертолетов Ка-52 в Херсонской области пыталась нанести удары по позициям украинских защитников, но вместо того обстреляли позиции россиян.

Очевидно, что такой удар в спину привел к переполоху на позициях оккупантов, а потому своими средствами ПВО они нанесли ответный удар.

"Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", — прокомментировали инцидент в Генштабе, назвав его "жестом доброй воли".

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 июля в оккупированном Херсоне прозвучала серия мощных взрывов в районе Антоновского моста, который соединяет город с левым берегом Днепра. Согласно сообщениям местных жителей, удары пришлись непосредственно по мосту, из-за чего тот получил серьезные повреждения и, возможно, был уничтожен, российские СМИ в свою очередь говорят, что мост не пострадал.