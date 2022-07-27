"Жест доброї волі": росіяни під час боїв збили свій новітній вертоліт

Ще один новітній вертоліт росіян перетворився на купу металобрухту

Окупанти на Херсонщині вирішили трохи "допомогти" ЗСУ та влаштували обмін "дружнім вогнем".

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, група з трьох вертольотів Ка-52 на Херсонщині намагалася завдати ударів по позиціях українських захисників, але натомість обстріляли позиції росіян.

Очевидно, що такий удар у спину призвів до переполоху на позиціях окупантів, а тому своїми засобами ППО вони завдали удару у відповідь.

"Російська ППО ніколи не відрізнялася точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 із трьох. А шкода", — прокоментували інцидент у Генштабі, назвавши його "жестом доброї волі".

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 липня в окупованому Херсоні пролунала серія потужних вибухів у районі Антонівського мосту, який сполучає місто з лівим берегом Дніпра. Згідно з повідомленнями місцевих жителів, удари припали безпосередньо мостом, через що той отримав серйозні пошкодження і, можливо, був знищений, російські ЗМІ своєю чергою кажуть, що міст не постраждав.