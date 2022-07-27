Арестович розповів про успіх окупантів на Донбасі: що далі

Окупанти ще можуть завдати кількох потужних ударів, проте стратегічно вони переходять до оборони

Російські окупанти розпочали наступ на донецькому напрямку і навіть змогли взяти під свій контроль Вуглегірську ТЕС.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним, це для них є локальною перемогою, хоча загалом спостерігаються ознаки того, що росіяни переходять до стратегічної оборони.

За його словами, росіяни ще можуть спробувати завдати одного-двох потужних ударів, щоб послабити угруповання сил ЗСУ і не дозволити їм провести успішний контрнаступ, або ж перейти до тотальної оборони та прийти до патової ситуації, не дозволяючи ЗСУ відбити захоплені території.

"Ні про яке подальше захоплення українських земель не йдеться. Прийнято рішення на оборону. Тому, що переміщення військ, яке зараз відбувається ніяк інакше трактувати не можна", — сказав він.

Крім того, Арестович зазначив, що окупанти почали перекидання військ з дільниці від Ізюма до Бахмуту на напрями, де очікується контратака ЗСУ. У тому числі й на південь України

За його словами, подібне перекидання військ для росіян є "стратегічною помилкою".

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