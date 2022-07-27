росія просувається на сході та отримує на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Ворожі атаки призводять до розрухи

На 27 липня російським військам вдається трохи просуватися на околицях Бахмута. Після повідомлень про просування після двох місяців атаки в районі Новолуганського, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що бої продовжуються і на південь, і на схід від Бахмуту, і є захоплення територій на північний схід.

В ISW також зазначили, що атаки росіяни проводили на північний захід від Ізюму та на південний захід від Донецька в районі кордону із Запорізькою областю. На півдні України ситуація інша, ворог хоч і атакував на північному заході області, але одержує відчутні удари по логістиці.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти знову намагалися атакувати Богородичне, безуспішно. Ворог намагався проводити розвідку в районі Чепіля — населений пункт на північ від Слов’янська та Ізюму у бік Харкова. Це може означати спробу забезпечити тил операцій на лінії Ізюм-Слов’янськ.

Також в ISW прокоментували заяву українського Генштабу про віддзеркалення атаки в районі природного парку "Святі гори". На думку аналітиків, це може означати кілька варіантів: перетин Сіверського Дінця росіянами (малоймовірно), перетин українськими військовими Дінця зі вступом у бій з військами Росії, наступальні дії Росії поблизу парку.

Бахмут

Кадри з геолокацією показують, що окупанти захопили Берестове практично знищивши населений пункт і пошкодивши трасу. Дослідники припускають, що українські сили могли провести контрольований відхід із району. З Берестового росіяни можуть наступати у бік Соледара чи штурмувати Бахмут. Біля Соледара також тривають бої.

З півдня росія просувається — з’явилися нові підтвердження захоплення росією Вуглегірської ТЕС. Бої йдуть у Семигір’ї.

Південний захід Донецької області

Окупанти намагалися атакувати Благодатне та Павлівку. Аналітики зазначають, що Благодатне вже було в районі російської окупації, що може означати контратаку українських військових у цьому районі. Ворог також атакує у бік Авдіївки.

Карта боїв на сході

Харків

Триває обстріл Харкова та області. Окупанти намагаються утримати кордони.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ракетні та артилерійські обстріли в регіоні продовжуються, але ворог концентрується на обороні позицій. Було зроблено спробу прориву росіянами на північному заході області, ймовірно, окупанти намагаються відтіснити українські позиції на річці Інгулець. Тим часом, українські військові продовжують відпрацьовувати за складами боєприпасів окупантів. Після пошкодження трьох мостів до Херсона ворог намагався налагодити понтонну переправу.

Карта боїв на півдні

Згідно з останніми даними, українські військові звільнили на півдні України два населені пункти — Андріївку та Лозове. Також повідомляється про знищення однієї з основних транспортних магістралей до Херсона — Антонівського мосту, але поки що невідомий його точний стан після обстрілу в ніч проти 27 липня.