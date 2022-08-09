Війна — день 167: поставки зброї Україні та "атомний терор" росії

Оперативно про головне за 9 серпня

Вже 167 днів російські окупанти здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну. Продовжуються ракетні обстріли міст України, проте минулої доби успіхів вони на цій ниві не досягли — всі випущені ними ракети були збиті ЗСУ. росія на різних "фронтах" шантажує Захід питаннями ядерної безпеки. Так, МЗС росії заявило про намір вивести з-під інспекційної діяльності свої ядерні об’єкти. Також москва заявляє про небезпеку для захопленої Запорізької атомної станції, яку її ж війська й обстрілюють. Тим часом Захід продовжує надавати Україні допомогу озброєнням та фінансуванням для нього: країни-члени формату "Рамштайн" на новій зустрічі обговорять питання довгострокового фінансування зброї для України, а США вже ухвалили рішення про виділення чергового пакету військової допомоги Україні в розмірі мільярд доларів.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися 9 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни з артилерії 130 разів обстріляли 8 громад Сумської області минулого понеділка, є загибла, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Що сталося 6 серпня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті: "Війна — день 164: битва за Донбас, ядерний терор Росії" .

А дані за 7 серпня доступні у матеріалі: "Війна — день 165: росіяни вдарили ракетами по містах заходу та центру України".

Інформацію за 8 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 166: окупанти готують "референдуми" та тероризують Запорізьку АЕС".