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Дихає через трубку: стало відомо про стан херсонського колаборанта сальдо

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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сальдо все ще дихає, але через трахеостому
сальдо все ще дихає, але через трахеостому

Результати токсикологічного аналізу гауляйтера Херсонщини чомусь приховують

Зрадник України та гауляйтер окупованої Херсонської області володимир сальдо, який начебто перевтомився на роботі, але чомусь опинився у токсикологічному відділенні московського інституту ім. Скліфосовського, вийшов з коми. Втім, його стан все одно оцінюється як стабільно важкий.

Про це пише прокремлівський телеграм-канал Mash. За його даними, сальдо зняли з апарату штучної вентиляції легень – буцімто, йому сильно заважала його трубка. Натомість колаборанту поставили трахеостому, через яку він може дихати. Говорити сальдо не в стані, на запитання лікарів відповідає жестами.

Щодо діагнозу, то отруєння, яке припускали медики, не зняли повністю, хоча розглядають й інші варіанти. За даними російських засобів масової пропаганди йдеться про неуточнену енцефалопатію, гнійний трахеобронхіт та пневмонію. Втім, Mash пише, що клінічні аналізи колаборанта чисті, а висновки токсиколога приховують. А саме у цій довідці може бути інформація про наявність в організмі сальдо отрути.

Як повідомляв "Телеграф", інформація про те, що сальдо кладуть до лікарні, з’явилась 5 серпня у його телеграм-каналі і була подана від його ж імені. Незабаром стало відомо, що він не просто госпіталізований, а впав у кому і його терміново перевозять в реанімацію до москви. Однією з версій назвали отруєння. Тим більше, що 6 серпня у Новій Каховці на Херсонщині було скоєно успішний замах на окупаційного "заступника голови" міської адміністрації віталія гуру.

Теги:
#Кома #Володимир Сальдо #ШВЛ