Результати токсикологічного аналізу гауляйтера Херсонщини чомусь приховують

Зрадник України та гауляйтер окупованої Херсонської області володимир сальдо, який начебто перевтомився на роботі, але чомусь опинився у токсикологічному відділенні московського інституту ім. Скліфосовського, вийшов з коми. Втім, його стан все одно оцінюється як стабільно важкий.

Про це пише прокремлівський телеграм-канал Mash. За його даними, сальдо зняли з апарату штучної вентиляції легень – буцімто, йому сильно заважала його трубка. Натомість колаборанту поставили трахеостому, через яку він може дихати. Говорити сальдо не в стані, на запитання лікарів відповідає жестами.

Щодо діагнозу, то отруєння, яке припускали медики, не зняли повністю, хоча розглядають й інші варіанти. За даними російських засобів масової пропаганди йдеться про неуточнену енцефалопатію, гнійний трахеобронхіт та пневмонію. Втім, Mash пише, що клінічні аналізи колаборанта чисті, а висновки токсиколога приховують. А саме у цій довідці може бути інформація про наявність в організмі сальдо отрути.

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Як повідомляв "Телеграф", інформація про те, що сальдо кладуть до лікарні, з’явилась 5 серпня у його телеграм-каналі і була подана від його ж імені. Незабаром стало відомо, що він не просто госпіталізований, а впав у кому і його терміново перевозять в реанімацію до москви. Однією з версій назвали отруєння. Тим більше, що 6 серпня у Новій Каховці на Херсонщині було скоєно успішний замах на окупаційного "заступника голови" міської адміністрації віталія гуру.