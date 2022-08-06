Колаборант Сальдо у реанімації у москві: що пишуть про стан зрадника

"Колеги" колаборанта спростовують інформацію щодо ймовірного отруєння зрадника

Призначеного окупантами "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо, якого раніше госпіталізували до лікарні через погіршення самопочуття, перевели до реанімації. Колаборант у тяжкому стані перебуває у токсикологічному відділенні однієї з провідних клінік російської москви.

Як у суботу, 6 серпня, пише проросійський Телеграм-канал "Baza", зрадника у стані медикаментозної коми спецбортом доставили із Криму до московського НДІ ім. Скліфосовського.

Варто відзначити, що зазвичай до токсикологічного відділення реанімації переводять пацієнтів, котрі страждають від наслідків сильного отруєння через контакт із хімічними речовинами. Хворим проводять оперативну детоксикацію організму та, завдяки сучасній хіміко-токсикологічній лабораторії визначають речовину, яка спричинила отруєння.

Нагадаємо, що отруєння колаборанта є однієї з версій кримських лікарів, які проводили обстеження, хоча його "колеги" цю версію спростовують, мовляв, недуга нібито є результатом психологічної та фізичної перенапруги.

За попередніми даними також відомо, що аналізи Сальдо були направлені на токсикологію. Як правило, їх результати стають відомими за кілька днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти призначили Володимира Сальдо так званим "головою" Херсонської ОДА, після чого він отримав низку погроз від кримських партизанів.