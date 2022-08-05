Херсонський колаборант Сальдо в лікарні: що відомо

Про свою госпіталізацію голова окупаційної адміністрації повідомив особисто

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо – одна з головних цілей місцевих партизан, які активізувались останнім часом. У липні він уже пережив замах і щонайменше одного разу опинився в лікарні. І от Сальдо знову на лікарняному ліжку.

Про проблеми зі здоров’ям колаборант сам повідомив у власному телеграм-каналі. Історію при цьому він розповів сльозливо-героїчну. Буцімто після наради з "урядом" окупованого регіону до нього підійшов псевдоміністр охорони здоров’я, повідомив, що Сальдо має поганий вигляд і почав наполягати на негайному обстеженні. "Я, звісно, відмовився, але міністр привів до мого кабінету лікарів, які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації", — написав зрадник. За деякими даними, він страждає від онкологічного захворювання, яке до війни лікував у Ізраїлі.

На час, поки Сальдо перебуває у лікарні, обов'язки голови окупаційної адміністрації покладено на "голову уряду" Херсонської області Сергія Єлісеєва. Це присланий із росії чиновник, який мав досвід служби в органах ФСБ та з липня 2021 року і до призначення в окупаційну владу був першим заступником голови обласного уряду Калінінградської області рф.

Як повідомляв "Телеграф", легітимну владу Херсонщини відучора очолює колишній заступник голови міграційної служби, економіст Ярослав Янушевич. Його призначив головою обласної адміністрації президент Володимир Зеленський.