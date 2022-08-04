Зеленський призначив нового голову Херсонщини: чим відомий топ-чиновник часів Януковича

До цього він займав високі посади у міграційній службі та був директором одного з держпідприємств

У четвер, 4 серпня, Херсонська обладміністрація отримала нового очільника — ним став колишній заступник голови міграційної служби, економіст Ярослав Янушевич. Указ про його призначення з'явився на офіційному сайті президента України за підписом Володимира Зеленського.

Зазначається, що Янушевич вже отримав від глави держави службове посвідчення й завдання, які має виконати як очільник важливого регіону. Крім того, Зеленський наголосив, що Херсонську область точно звільнять від російських окупантів, а колаборантів притягнуть до відповідальності.

Про Ярослава Янушевича відомо, що він закінчив три навчальних заклади та є доктором юридичних наук. Кар'єру розпочав з Державної податкової інспекції Києва, де працював на різних посадах з 1996 року. З 2011 по 2013 рік (роки президентства Віктора Януковича) він був заступником голови Державної міграційної служби України, а у 2013-му очолив ДП "Документ". Того ж року став заступником голови Державної фінансової інспекції України (працював там до 2014-го), а у період з 2014 по 2016 — Янушевич працював на підприємстві "Український державний центр радіочастот", де спочатку був виконавчим директором, а потім радником гендиректора.

Крім того, новопризначений голова Херсонської ОДА має звання заслуженого економіста України та є повним кавалером ордена "За заслуги".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні змінився командувач силами спецоперації — замість Григорія Галагана указом глави держави було призначено Віктора Хоренка. Також ми писали про кадрові зміни у керівництві Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.