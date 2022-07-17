Зеленський звільнив голову СБУ та генерального прокурора: деталі

Президент зняв з посад керівників СБУ та ОГП

Президент України Володимир Зеленський усунув з посад генерального прокурора Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Про це йдеться у тексті указів президента.

"Згідно зі статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов’язків Голови Служби безпеки України", — йдеться у тексті указу.

Стаття 47 — невиконання службових обов’язків, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

За даними "Страны" Баканов був близький до ексглави СБУ АР Крим Олега Кулінича, якого напередодні затримали силовики за звинуваченням у співпраці з росіянами, а також мав напружені стосунки з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Як повідомлялося раніше, про звільнення Баканова у ЗМІ почали писати ще наприкінці червня, за деякою інформацією, Зеленський був незадоволений його роботою, зокрема щодо захисту Херсона. А за даними джерел "Телеграфа" спецслужбою від початку війни керує заступник Баканова Василь Малюк, який, до речі, був присутній при затриманні Кулініча.

Що стосується Венедіктової, то чутки про те, що ОПУ готує їй заміну з’явилися ще в січні, тоді джерела "Телеграфа" повідомляли, що Зеленський був незадоволений тим, як вона повелася у справі з п’ятим президентом Петром Порошенком.