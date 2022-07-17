Зеленский уволил главу СБУ и генерального прокурора: детали

Президент снял с должностей руководителей СБУ и ОГП

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Об этом говорится в тексте указов президента.

"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей Председателя Службы безопасности Украины", — говорится в тексте указа.

Статья 47 — неисполнение служебных обязанностей, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

По данным "Страны" Баканов был близок к экс-главе СБУ АР Крым Олегом Кулиничем, которого накануне задержали силовики по обвинению в сотрудничестве с россиянами, а также имел напряженные отношения с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Как сообщалось ранее, об увольнении Баканова в СМИ начали писать еще в конце июня, по некоторой информации Зеленский был недоволен его работой, в частности по защите Херсона. А по данным источников "Телеграфа" спецслужбой с самого начала войны руководит заместитель Баканова Василий Малюк, который, к слову, присутствовал при задержании Кулинича.

Что касается Венедиктовой, то слухи о том, что ОПУ готовит ей замену появились еще в январе, тогда источники "Телеграфа" сообщали, что Зеленский был недоволен тем, как она повела себя в деле с пятым президентом Петром Порошенко.